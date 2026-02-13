12 ilde suç örgütlerine dev operasyon: 438 milyon TL’lik hesap hareketliliği tespit edildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında toplam 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilerden 61’i tutuklanırken, 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi. MASAK incelemesi kapsamında çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala da el konuldu.