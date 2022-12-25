25 Aralık 2022, Pazar
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100 metre savruldu! Kaza anı kamerada
Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde süratli şekilde ilerleyen aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.