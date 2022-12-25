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100 metre savruldu! Kaza anı kamerada

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Giriş: 25.12.2022 09:22
Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde süratli şekilde ilerleyen aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
100 metre savruldu! Kaza anı kamerada
100 metre savruldu! Kaza anı kamerada
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