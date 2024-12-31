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10 milyon lira değerinde 3 külçe altın ele geçirildi

10 milyon lira değerinde 3 külçe altın ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 15:41
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 3 külçe halinde 1'er kilogramdan toplamda 3 kilo altın ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli şahıs Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. V.M. ve A.A. isimli iki şüpheli şahıs ifade işlemleri sonrası serbest kalırken, Y.M. isimli şahsa yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşlemleri tamamlanan Y.M. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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