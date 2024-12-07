10 ilçede uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 05-06 Aralık tarihlerinde kaçakçılık, uyuşturucu ve aranan şahıslar ile mücadele çerçevesinde Geyve, Karasu, Hendek, Akyazı, Arifiye, Pamukova, Kocaali, Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 16’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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