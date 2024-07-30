1 günde topladığı para dudak uçuklatmıştı! Dilencinin sırrı ortaya çıktı

Elazığ'da üzerinden 10 bin liradan fazla para çıkan dilencinin sırrı belli oldu. Dilencinin bozuk paraları kabul etmediği ve sadece kağıt para aldığı öğrenilirken, dilendiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

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