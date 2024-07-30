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1 günde topladığı para dudak uçuklatmıştı! Dilencinin sırrı ortaya çıktı

1 günde topladığı para dudak uçuklatmıştı! Dilencinin sırrı ortaya çıktı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 30.07.2024 16:15
Elazığ'da üzerinden 10 bin liradan fazla para çıkan dilencinin sırrı belli oldu. Dilencinin bozuk paraları kabul etmediği ve sadece kağıt para aldığı öğrenilirken, dilendiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
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