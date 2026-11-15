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Romanya-Polonya maç özeti!
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Giriş Tarihi:
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Romanya-Polonya maç özeti!

UEFA Uluslar B Ligi Grup 4 5. maçında Romanya sahasında Polonya'yı mağlup etti.

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