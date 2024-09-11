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Müge Anlı 11 yıldır aranan kayıp kardeşi buldu!

Müge Anlı 11 yıldır aranan kayıp kardeşi buldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 18:07
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir kavuşmaya daha tanıklık etti. 2013'te kaybolan Çiğdem Koçyiğit'i Müge Anlı bir saatte buldu. Çiğdem Koçyiğit canlı yayına telefonla bağlanırken yıllardır kardeşlerini arayan iki ablanın gözyaşları sel oldu.
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Müge Anlı 11 yıldır aranan kayıp kardeşi buldu!
Müge Anlı 11 yıldır aranan kayıp kardeşi buldu!
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