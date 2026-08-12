Külliye'de Filistin zirvesi! Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert mesaj: "Asla muvaffak olamayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı ve iki lider düzenledikleri ortak basın toplantısında Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Filistin davasına ilişkin kritik mesajlar verdi. İsrail'in saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin politikalarını sert sözlerle hedef alan Erdoğan, "Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. Netanyahu çatışmalardan nemalanıyor, asla muvaffak olamayacak" dedi. Abbas ise Türkiye'nin Filistin'e desteğine teşekkür ederek Mekke Anlaşması'na tam destek verdi ve anlaşmanın "Ümmetin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç" olmasını temenni etti.