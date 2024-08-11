12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Milyoner'de Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru! Geceye Fatih Terim damgası

Milyoner'de Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru! Geceye Fatih Terim damgası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2024 22:52
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Fatih Terim' sorusu Galatasaray taraftarını adeta geçmişe götürdü. İşte o sesli soru…
Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru
Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru
’Bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!
'Bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!
İsrail’de görev yapıyordu zulme dayanamadı!
İsrail'de görev yapıyordu zulme dayanamadı!
Milyoner’e yarışmacının hikayesi damga vurdu!
Milyoner'e yarışmacının hikayesi damga vurdu!
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Sınır tanımayan israf!
Sınır tanımayan israf!
Milyoner’de aldığı risk başını yaktı!
Milyoner'de aldığı risk başını yaktı!
Trafolarda sıcak hava önlemi
Trafolarda sıcak hava önlemi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı!
Elektrik akımı 2 cana mal oldu
Elektrik akımı 2 cana mal oldu
Firarilere şafak operasyonu!
Firarilere şafak operasyonu!
Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk!
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk!
Daha Fazla Video Göster