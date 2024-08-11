12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Milyoner'de Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru! Geceye Fatih Terim damgası
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Fatih Terim' sorusu Galatasaray taraftarını adeta geçmişe götürdü. İşte o sesli soru…