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Memleket Meselesi "Zafer Medya Ödülü"ne layık görüldü

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Giriş: 29.03.2021 23:19
Güncelleme:29.03.2021 23:34
Toplumsal Siyasal Uluslararası Çalışma Merkezi (İSBAM) tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. ATV muhabiri Özlem Aktay, A Haber Muhabirleri Emine Kavasoğlu ve Kerim Ulak, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Merkezi Azerbaycan'da bulunan Toplumsal, Siyasal Uluslararası Araştırma Merkezi (İSBAM) tarafından "Zafer Medya Ödülleri" töreni düzenlendi.
Şişli'deki bir otelde düzenlenen törende Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta, Azerbaycan'a enformasyon desteği veren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Şişli'deki bir otelde düzenlenen törende Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta, Azerbaycan'a enformasyon desteği veren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan, İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli, Karabağ zaferini bir kez daha hatırlamanın gururuna değinerek, basın mensuplarına savaş sırasında Azerbaycan'ın yanında oldukları için teşekkür etti.

Adıgüzelli, savaşın sürdüğü 44 günde Azerbaycan'ın haklı sesinin dünya kamuoyunda duyulmasında emeği geçen basın mensuplarını ödüllendirdiklerini söyleyerek, daha önce Azerbaycanlı gazetecileri de ödüllendirdiklerini hatırlattı.

Dünya'nın, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Kovid-19 salgınıyla olan savaşı dolayısıyla daha büyük bir tören yapamadıklarını kaydeden Adıgüzelli, "44 günlük savaşta son sözü Azerbaycan ordusu söyledi. Kardeş Türkiye bir bütün olarak, medyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk ordusu ve milleti Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Türk basın mensuplarının emeğini dile getirmek istiyorum. Sizin Gence'nin vurulma anında gösterdiğiniz fedakarlık Azerbaycan halkının aklından çıkmayacak. Teşekkür ediyorum." dedi.

ATV muhabiri Özlem Aktay, A Haber Muhabirleri Emine Kavasoğlu ve Kerim Ulak, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere ödülleri takdim edildi.

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