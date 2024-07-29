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Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacının hikayesi damga vurdu! Katil İsrail'in katliamlarına bizzat şahit oldu:

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacının hikayesi damga vurdu! Katil İsrail'in katliamlarına bizzat şahit oldu: "O vahşeti yüreğiniz kaldırmaz"

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 03:09
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar yer alırken programa katılan Abdullah Palazoğlu, isimli yarışmacının hikayesi geceye damga vurdu. Kendisini tanıtan yarışmacı, İsrail'de akademisyen olarak çalıştığını ve katil İsrail'in katliamına bizzat şahit olduğunu söyledi. Yarışmacı, "O vahşeti orada canlı canlı bizzat görünce istifa ettim. Ülkeme geri döndüm. Bunun dinle bir alakası yok. Ben buna vahşi siyonizm diyorum. Öyle görüntüler var ki inanın yüreğiniz kaldırmaz" ifadelerini kullandı.
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