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Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: Oyun oynayan çocuklara saldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi sokakta oynayan 3 çocuğu yere düşürüp darbetmişti. 4 suç kaydı olduğu ortaya çıkan saldırgan tutuklandı.

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