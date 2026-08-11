Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 11 yıl sonra 5 gözaltı! Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 yıl sonra yeni gelişme yaşandı. HTS ve baz kayıtlarının incelendiği soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de yeni bir açıklama yaptı. Kulüp açıklamasında başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Özden Kul, soruşturmadaki son gelişmeleri ve Fenerbahçe'nin açıklamasının detaylarını aktardı.