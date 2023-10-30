30 Ekim 2023, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle ekranlarda yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster?, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana geldi. Programda Zehra Güneş yarışırken, sürpriz telefon jokerinde Volkan Demirel'in yer alması yarışmaya adeta damga vurdu. İşte o anlar...