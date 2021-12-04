Kenan İmirzalıoğlu'na kahkaha attıran yarışmacı | Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar

Kim Milyoner Olmak İster'in bugün (3 Aralık 2021 - Cuma) ekranlara gelen bölümüne Mekatronik ve İşletme bölümlerinden mezun olan Seyit Kont (32) isimli yarışmacı damga vurdu. Kont başından geçen talihsiz olayları anlatırken, sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve stüdyodaki konular kahkaya boğuldu. İşte sosyal medyada kısa süre içerisinden en çok izlenenler arasına giren o video...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarının sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümüne, Mekatronik ve İşletme bölümlerinden mezun olan Seyit Kont (32) isimli yarışmacı damga vurdu.

Hobilerinin olmadığını söyleyerek Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan Seyit Kont, anlattıklarıyla stüdyoyu kahkahaya boğdu.