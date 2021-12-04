04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Kenan İmirzalıoğlu'na kahkaha attıran yarışmacı | Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar

Kenan İmirzalıoğlu'na kahkaha attıran yarışmacı | Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2021 02:01
Güncelleme:04.12.2021 02:02
Kim Milyoner Olmak İster'in bugün (3 Aralık 2021 - Cuma) ekranlara gelen bölümüne Mekatronik ve İşletme bölümlerinden mezun olan Seyit Kont (32) isimli yarışmacı damga vurdu. Kont başından geçen talihsiz olayları anlatırken, sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve stüdyodaki konular kahkaya boğuldu. İşte sosyal medyada kısa süre içerisinden en çok izlenenler arasına giren o video...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarının sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümüne, Mekatronik ve İşletme bölümlerinden mezun olan Seyit Kont (32) isimli yarışmacı damga vurdu.

Hobilerinin olmadığını söyleyerek Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan Seyit Kont, anlattıklarıyla stüdyoyu kahkahaya boğdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kenan İmirzalıoğlu’na kahkaha attıran yarışmacı
Kenan İmirzalıoğlu'na kahkaha attıran yarışmacı
Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?
Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?
Milyoner’de ’yok artık’ dedirten Hababam Sınıfı sorusu!
Milyoner'de 'yok artık' dedirten Hababam Sınıfı sorusu!
Türkiye onları konuşmuştu! Son görüntüleri yürek yaktı
Türkiye onları konuşmuştu! Son görüntüleri yürek yaktı
Alişan’ın oğlu Burak sosyal medyada olay oldu
Alişan’ın oğlu Burak sosyal medyada olay oldu
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ’TDK’ sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'TDK' sorusu!
Polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
Polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Esra Erol’da Fehmi Bey ve Gülay Hanım hesaplaştı!
Esra Erol'da Fehmi Bey ve Gülay Hanım hesaplaştı!
Türkan Şoray yanıtı üzdü!
Türkan Şoray yanıtı üzdü!
Mahmut Tuncer sorusu geceye damga vurdu
Mahmut Tuncer sorusu geceye damga vurdu
Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı
Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı
Daha Fazla Video Göster