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İdo Tatlıses’ten Yasemin Şefkatli’ye dövme sürprizi

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Giriş: 09.01.2024 11:56
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli yeni paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Şefkatli eşinin kendisine yaptığı sürprizi takipçileriyle paylaştı. Eşinin yüzünün dövmesini yaptıran Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İdo Tatlıses’ten Yasemin Şefkatli’ye dövme sürprizi
İdo Tatlıses’ten Yasemin Şefkatli’ye dövme sürprizi
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