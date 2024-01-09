09 Ocak 2024, Salı
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İdo Tatlıses’ten Yasemin Şefkatli’ye dövme sürprizi
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli yeni paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Şefkatli eşinin kendisine yaptığı sürprizi takipçileriyle paylaştı. Eşinin yüzünün dövmesini yaptıran Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.