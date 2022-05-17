İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı! Damadını geri çevirdi

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir birliktelik yaşadığı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Tatlıses takarken damadı ile yaşananlar dikkat çekti. Usta şarkıcı kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak’a elini öptürdü, damadını ise nazikçe geri çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.