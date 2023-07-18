18 Temmuz 2023, Salı
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyeden şantiye koşmaya başladı. Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünden mezun olan Zehra Çilingiroğlu, ünlü bir mimarlık şirketinde işe başladı. 3 şantiyede birden çalışan Zehra’dan yeni görüntüler geldi.