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Hem sorusuyla hem de yanıtlarıyla Nihat Hatipoğlu’nu güldürdü

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Giriş: 07.04.2023 13:18
Güncelleme:07.04.2023 13:20
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen iftar ve sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu ve minik Yusuf arasında diyalog ise yüzleri güldürdü.
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