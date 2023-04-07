07 Nisan 2023, Cuma
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Hem sorusuyla hem de yanıtlarıyla Nihat Hatipoğlu’nu güldürdü
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen iftar ve sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu ve minik Yusuf arasında diyalog ise yüzleri güldürdü.