Güven Bana’da eğlenceli anlar: Matematik sorusunda kafa karıştırdı

atv'nin hem bilgilendiren hem de güven testinden geçiren bilgi yarışması Güven Bana, bu hafta ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir ve oyuncu Gürgen Öz' konuk oldu. Öğretir ve Öz, eğlenceli tavırlarıyla geceye renk katarken karşılarına çıkan matematik sorusunda ise seyirciyi güldüren anlar yaşandı. Öz ve Öğretir'in o anları geceye damga vurdu.