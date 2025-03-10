Ece Gürel’in acılı babası Müge Anlı’da konuştu

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümündeki sis perdesi henüz aralanamazken; atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de bu konu ele alındı. "Cadılık (Witchcraft) Eğitimi" aldığı ortaya çıkan Gürel'in acılı babası Muharrem Koçoğlu iddialara yanıt verdi. Koçoğlu, kızının ormana gittiği gün oruçlu olduğunu söylerken "Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabildiler?" ifadelerini kullandı.