Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şensoy, 3 Eylül’de son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşi Derya Baykal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ferhan Şensoy’a bir kez daha veda etti. Baykal eski eşine böyle seslendi…