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Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda

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Giriş: 04.09.2021 15:37
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şensoy, 3 Eylül’de son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşi Derya Baykal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ferhan Şensoy’a bir kez daha veda etti. Baykal eski eşine böyle seslendi…
Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda
Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda
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