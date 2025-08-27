Cem Öğretir’den Güven Bana’da müzik ziyafeti: Kulakların pasını sildi

27 Ağustos 2025, Çarşamba

Giriş: 27.08.2025 02:50
Güncelleme:27.08.2025 03:04
ATV'nin hafta içi her akşam gündemin sıcak gelişmelerini aktararak evlerimizi misafir olan başarılı haber spikeri Cem Öğretir, katıldığı Güven Bana yarışmasında izleyicisinin karşısına şarkı söyleyerek çıktı. Yıllardır müziğe olan ilgisini bu kez ekranlarda sergilerken Öğretir, Müge Anlı'yı kıramadı ve Güven Bana'da caz bir şarkıyla geceye renk kattı.
