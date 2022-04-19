atv izle | Kuruluş Osman 91. bölüm yeni fragmanı | Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!

ATV İZLE | atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde olan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 91. bölümüyle 20 Nisan Çarşamba akşamı 20.10'da ekrana gelecek. 91. bölümde Kayı Obası telaşla, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın da Söğüt'ü ele geçirmek için kendi planını kurmaya çalışacak. İşte Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı...