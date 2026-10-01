Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma: Tuğyan Ülkem Gülter ne anlatacak?

Şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün görülüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Olay sırasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep ediliyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, adliye önünden davadaki son gelişmeleri aktardı.