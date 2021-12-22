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Alpagu Han’dan oğlu Batuga’ya tavsiye: “Düşmanın kızını sevme!”

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Giriş: 22.12.2021 00:51
Güncelleme:22.12.2021 00:55
ATV'nin sevilen dizisi Destan 5. yeni bölümüyle yine ses getirdi. Alpagu Han’dan oğlu Batuga’ya verdiği "Düşman kızıyla sevme" tavsiyesi sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenen videolar arasında girdi.

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki beşinci bölümüyle de çok konuşuldu.

'Destan'ın beşinci bölümünde, Akkız, Batuga'nın annesi Tılsım'ın ölümüne dair yeni bir ipucu keşfederken, Batuga ve Akkız kanıt elde etmek için Alpagu Han'ın odasına girdi. Alpagu Han'ın göğsünde sakladığı ve Tılsım'ın ihanetini ortaya koyan yazılı notu ele geçirmek isteyen Akkız ve Batuga, sessizce hedeflerine yaklaştı.

Akkız'ın attığı okların açtığı yaraları bir türlü iyileşmeyen Alpagu Han, bu esnada ateşler içinde kabus görmekteydi. Kabuslarında Tılsım Hatun'u gören Alpagu Han, tam da Akkız göğsündeki notu alırken birden uyandı.

Akkız son anda gizlenirken, Batuga'nın başında beklediğini gören Alpagu Han hayli şaşırdı ve cevap alamayacağını bilerek şöyle sordu: "Anan düşlerime musallat oldu gitmez. Ateşim giderse, Tılsım da gider mi dersin?" Uyumasını sağlayan şerbeti içerken Batuga ile konuşmaya devam eden Alpagu Han, "Bu uyku yapar ama uyumaktan korkarım yine anan gelir diye... Ama gelmezse de burnumda tüter... Eğer bir gün düşman kızı seversen... Sevme…" diyerek acı bir itirafta bulundu.

Alpagu Han yeniden uykuya dalarken, Batuga, Akkız'ı alarak odadan çıkardı. Akkız ve Batuga, aradıkları kanıtı elde etmişti…

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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