Akkız can düşmanı Alpagu Han’la böyle tanıştı - Destan 5. yeni bölüm sahne

ATV'nin Salı akşamlarına ambargo koyan yeni dizisi DESTAN yayınlandığı 5. bölümle de izleyenlerin beğenisini topladı. Sosyal medyada #Ülkemiçin etiketiyle kısa sürede en çok konuşulanlar arasında giren dizide Akkız'ın can düşmanı Alpagu Han ile tanıştığı sahne ise çok konuşuldu. İşte o anlar.

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki beşinci bölümüyle de çok konuşuldu.

'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga'nın kurduğu plan sayesinde Akkız, Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başardı.

Elde ettikleri ipucu sayesinde Batuga'nın annesi Tılsım'ın haksızlığa uğradığını ortaya çıkaran Akkız ve Batuga, bir şekilde Alpagu Han'a ulaşarak aklına girmeyi planladı. Sarayda köle olarak bulunan Akkız'ın Gök Hanı'na nasıl ulaşacağını ise Batuga incelikle planladı.

Annesi Tılsım'ın babası Alpagu Han'ın düşlerine girdiğini bilen Batuga, tüm ailenin buluştuğu yemekte Akkız'ın babasının dikkatini nasıl çekeceğini buldu. Yemek odasının kapısında temizliğe girişen Akkız, Tılsım Hatun'un ninnisini söylemeye başladı. Aynı ninniyi düşlerinde duyan Alpagu Han, derhal Akkız'ın huzuruna getirilmesini istedi.

Akkız'ı sorgulayan Alpagu Han, hangi boydan olduğunu sordu ve Akkız'ın ninniyi Tılsım Hatun'dan öğrendiğini duyunca hayli sarsıldı. "Bir daha bu Dağ ninnisi Gök Saray'da söylenmeyecek" diyen Alpagu, Akkız'ı zindana atılmasını emretti. Tam bu esnada Temur araya girerek Akkız'ın kardeşi Batuga'nın hayatını nasıl kurtardığını anlattı.

Bunun üzerine Alpagu Han, Akkız'a ismini sordu ve "Varolasın Akkız" dedi ve ekledi: "Seni bağışlarım. Can borcumuzu ödenmiş say, bir daha yanlış yapma." Akkız selam verip çıkarken, yüzünde zafer kazanmış gibi bir sevinç vardı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.