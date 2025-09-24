Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında! Adli bilişim incelemeleri nasıl yapılıyor?

Son dönemde yapay zeka kullanılarak bilişim suçları işleniyor. Adli bilişim uzmanları da suçları ortaya çıkarmak için titiz bir çalışma yapıyor. Ayrıntıları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN