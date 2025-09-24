24 Eylül 2025, Çarşamba

Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında! Adli bilişim incelemeleri nasıl yapılıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 16:40
Son dönemde yapay zeka kullanılarak bilişim suçları işleniyor. Adli bilişim uzmanları da suçları ortaya çıkarmak için titiz bir çalışma yapıyor. Ayrıntıları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek anlattı.
