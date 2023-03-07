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TUSAŞ’ta dev projeler için geri sayım başladı

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Giriş: 07.03.2023 08:43
Milli Muharip Uçak için 18 Mart'ta düzenlenecek tören deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii öncülüğünde TUSAŞ tarafından geliştirilen MMU, Hürjet, Anka-3 MİUS ve T929 Atak-2 helikopteri gibi dev projeler için tören nisan ayında yapılacak. Törende Hürjet'in ilk uçuşu planlanırken, Anka-3 MİUS'tan da ilk uçuş sürprizi gelebileceği öğrenildi.
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