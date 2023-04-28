TEKNOFEST 7. kez kapılarını açtı! SOLOTÜRK'ün gösterisi damga vurdu

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı. Festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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