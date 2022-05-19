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TB-3'e de entegre edilecek! İşte İHA’larımıza güç veren motor

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Giriş: 19.05.2022 20:12
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Yerli projelerdeki son durumu açıklayan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, insansız hava aracı (İHA) motorlarının seri üretimini sürdürdüklerini ifade etti. Akşit, söz konusu motorların ise TB3'e entegrasyon aşamasında olduğunu ve Baykar'a da birkaç tane teslim edildiğini duyurdu. Buna bağlamda; Anka ve Aksungur için tasarlanan TEI-PD170 motordan 40 adetten fazla üreten şirket, İHA'larda kullanılmak için geliştirilen TEI-PG50 motoru da seri imalata hazır hale getirdi.
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