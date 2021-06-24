Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni (TOGG) inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin Otomobili'nin özelliklerini içeren simülasyon cihazını kullanan Minnihanov, otomobile binerek incelemelerde bulundu.