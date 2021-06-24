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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni (TOGG) inceledi

DHA
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Giriş: 24.06.2021 11:49
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin Otomobili'nin özelliklerini içeren simülasyon cihazını kullanan Minnihanov, otomobile binerek incelemelerde bulundu.
Tataristan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Otomobili'ni inceledi
Tataristan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Otomobili'ni inceledi
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