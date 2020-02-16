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16.02.2020
Milli Gözetim Radarı'nda sona yaklaşıldı |Video
Türkiye'nin ilk sivil havacılık radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nda (MGR) sona yaklaşıldı. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, yapılan testlerin ardından hizmete girecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada "MGR, milli imkanlarla hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı havaalanı yaklaşım radar sistemi olacak" dedi.
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