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SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan müjdeledi: Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi...

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Giriş: 12.11.2020 20:32
Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." dedi.

Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." ifadelerini kullandı.

Törende Karakulak'ın tanıtım filmi de gösterildi.

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