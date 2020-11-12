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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan Aselsan tesislerini gezdi! Savunmada Türkiye daha da güçleniyor Başkan Erdoğan Aselsan tesislerini gezdi! Savunmada Türkiye daha da güçleniyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Program öncesi savunma ürünlerini tek tek inceleyen Başkan Erdoğan, programda yaptığı konuşmada Türkiye'ye müjdeli haberler verdi.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 19:25
Başkan Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında, "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi." dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "700'E YAKIN PROJENİN HAYATA GEÇİRİLDİĞİ SAVUNMA SANAYİNE KAVUŞTUK" Başkan Erdoğan, "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk." dedi.
"Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi." bilgisini paylaşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."
"KARAKULAK YÜKSEK FREKANS KESTİRME VE DİNLEME SİSTEMİ ARTIK KULLANIMA HAZIRDIR" "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." şeklinde konuşan Erdoğan şunları kaydetti: