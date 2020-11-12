"KARAKULAK YÜKSEK FREKANS KESTİRME VE DİNLEME SİSTEMİ ARTIK KULLANIMA HAZIRDIR"



"Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." şeklinde konuşan Erdoğan şunları kaydetti: