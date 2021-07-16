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Sıcak hava telefonları nasıl etkiliyor? Telefonlarınızı koruyun

A Haber
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Giriş: 16.07.2021 11:13
Mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcak hava, sadece insanları değil, elektronik cihazları da etkiledi. Cep telefonları da normalden daha fazla ısınmaya başladı. Peki telefonun ısınmasıyla ortaya çıkan tehlikeler neler? A Haber herkesi yakından ilgilendiren bu konuyu uzmanına sordu. İşte tüm detaylar…
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