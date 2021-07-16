16 Temmuz 2021, Cuma
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Sıcak hava telefonları nasıl etkiliyor? Telefonlarınızı koruyun
Mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcak hava, sadece insanları değil, elektronik cihazları da etkiledi. Cep telefonları da normalden daha fazla ısınmaya başladı. Peki telefonun ısınmasıyla ortaya çıkan tehlikeler neler? A Haber herkesi yakından ilgilendiren bu konuyu uzmanına sordu. İşte tüm detaylar…