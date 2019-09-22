Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji, vizyon ve paradigma değişikliği ile hayata geçer

Bayraktar TB2'nin çok kısa bir süre içinde yapıldığını ifade eden T3Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "1,5 sene içinde ilk uçuşu gerçekleştirdik. Akıncı ise daha büyük bir proje. Sürekli güncellenen bir teknoloji gibi düşünün. Akıncı sürekli ilaveler takılan çok maksatlı bir platform." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli teknoloji vizyonuna da değinen Selçuk Bayraktar, "Elbette insanlar tasarlıyor ama bir vizyon var tepede. Bu dönüştüğü zaman oluyor. Bu diyor ki; 'ben acenteciliği Türkiye'de yayacağım. Nuri Demirağ'lar gibi üretim yapanları arayacağım' dediği zaman milli eserler ortaya çıkıyor. Bu sizi bağımsız ve güçlü kılıyor." dedi.

Önemli olanın kaportayı yapmak olmadığını hatırlatan Bayraktar, "Bir telefonun kılıfını ve üretimini yapmanın bir anlamı yok. En kritik aksam yazılımdır. Burada da en kritik yer uçak bilgisayarı, görev bilgisayarı. Yoksa kaportanın bir anlamı yok. Biz yıllarca kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağ'lar, Vecihi Hürkuş'lar gitmiş kaportacılar gelmiş. Bilgi üretemedikten sonra, yenileyemedikten sonra bunlar ülkeyi bitirdiği gibi kendilerini de bitirecek." şeklinde konuştu.