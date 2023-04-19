Selçuk Bayraktar: KIZILELMA’DA seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş testleri tamam

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ”Gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya kadar…” mesajını veren Bayraktar, “Bugün KIZILELMA'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdik. Türlü iftiralarla yolumuza TAKOZ koyma gayretinde olanlar KIZILELMA'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz ülkemiz gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya dek sürecek.” dedi.