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Roketsan KARAOK'tan kaçış yok! Tam isabet | KARAOK teknik özellikleri neler?
KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı başarılı test atışları ile hedefini tam isabetle vurdu.
Konuya ilişkin Roketsan'ın sosyal medya hesabından açıklamada "Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK Görev Başında! Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı" ifadelerine yer verildi.
"METEHAN'IN RUHUYLA, TAKTİK SAHADAKİ OYUN DEĞİŞTİRİCİ GÜCÜMÜZ"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "Vuruş modları ve üzerinde bulundurduğu optik sistemleriyle KARAOK'tan kaçış yok. Metehan'ın ruhuyla, taktik sahadaki oyun değiştirici gücümüz KARAOK güvenlik güçlerimizin sadık bir dostu olacak" ifadelerini kullandı.
KARAOK ÖZELLİKLERİ NELER?
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.
KARKOK TEKNİK ÖZELLİKLER
Çap: 125 mm
Ağırlık: < 16 kg [Füze + Tüp]
Menzil: 2,5 km
Harp Başlığı Tipi: Zırh Delici Tandem
Vuruş Modu: Doğrudan Vuruş / Üstten Vuruş
Kullanım Modları: At-Unut