Öğrencilerin üniversite tercihi yapay zeka oldu!

Giriş: 30.08.2025 21:14
Yapay zeka, hayatımızın her alanına girmeye başladı ve artık yemek seçiminden üniversite tercihlerine kadar kararlarımızda etkili olmaya başladı. Yakın zamanda sonuçlanan üniversite tercihleri de bu durumu gözler önüne serdi. Bulut Teknolojileri, Veri Operatörlüğü ve Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinin kontenjanları tamamen doldu. Öğrenciler, geleceğin meslek alanlarında yapay zekaya yönelerek hem kariyer hem de teknoloji alanında fırsatları değerlendirmeyi tercih ediyor. Üniversite adayları, hızlı dijital dönüşümün etkisiyle tercihlerini geleceğe yatırım yapacak şekilde şekillendiriyor.
