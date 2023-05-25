Öğrenciler tasarladı! Körlüğe kadar giden hastalık için kontakt lens

Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğrencileri önemli bir projeye imza attı. Öğrenciler, körlüğe kadar gidebilen diyabetik retinopati hastalığı için tedavi edici kontakt lens tasarladı.

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