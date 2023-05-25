25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Öğrenciler tasarladı! Körlüğe kadar giden hastalık için kontakt lens

Öğrenciler tasarladı! Körlüğe kadar giden hastalık için kontakt lens

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 06:13
Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğrencileri önemli bir projeye imza attı. Öğrenciler, körlüğe kadar gidebilen diyabetik retinopati hastalığı için tedavi edici kontakt lens tasarladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler tasarladı! Körlüğe kadar giden...
Öğrenciler tasarladı! Körlüğe kadar giden...
TSK’ya 2 yeni güç
TSK'ya 2 yeni güç
Türkiye’nin uzaydaki gözleri
Türkiye’nin uzaydaki gözleri
Deneyap projeleri ile eğlenerek öğreniyorlar!
Deneyap projeleri ile eğlenerek öğreniyorlar!
İstikbalin Yüzyılı tanıtım programı
"İstikbalin Yüzyılı" tanıtım programı
TEKNOFEST’te bugün son gün
TEKNOFEST'te bugün son gün
MMU ve ANKA3’ün ismi ne olacak?
MMU ve ANKA3'ün ismi ne olacak?
TEKNOFEST 7. kez kapılarını açtı!
TEKNOFEST 7. kez kapılarını açtı!
SOLOTÜRK’ün gösterisi damga vurdu
SOLOTÜRK'ün gösterisi damga vurdu
Yerli ve milli holografik harita teknolojisi
Yerli ve milli holografik harita teknolojisi
Kızılelma ve Akıncı’dan kol uçuşu
Kızılelma ve Akıncı'dan kol uçuşu
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
Daha Fazla Video Göster