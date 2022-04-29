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Milli uçak HÜRKUŞ A Haber’de

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Giriş: 29.04.2022 11:53
Türkiye'nin milli hava filosunun önemli üyelerinden biri olan HÜRKUŞ temel eğitim uçağının seri üretimi devam ediyor. Şu ana kadar 15 adet üretilen HÜRKUŞ'un ilk ihracatı da Nijer'e yapılmıştı. Birçok ülkenin talip olduğu HÜRKUŞ için ikinci ihracat sözleşmesi de imzalandı. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Taşkın Ural TUSAŞ'a gitti. HÜRKUŞ'u yerinde görüntüledi.
Milli uçak HÜRKUŞ A Haber’de MİLLİ UÇAK HÜRKUŞ A HABER'DE

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