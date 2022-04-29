29 Nisan 2022, Cuma
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Milli uçak HÜRKUŞ A Haber’de
Türkiye'nin milli hava filosunun önemli üyelerinden biri olan HÜRKUŞ temel eğitim uçağının seri üretimi devam ediyor. Şu ana kadar 15 adet üretilen HÜRKUŞ'un ilk ihracatı da Nijer'e yapılmıştı. Birçok ülkenin talip olduğu HÜRKUŞ için ikinci ihracat sözleşmesi de imzalandı. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Taşkın Ural TUSAŞ'a gitti. HÜRKUŞ'u yerinde görüntüledi.