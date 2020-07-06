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Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı |Video

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Giriş: 06.07.2020 17:39
Güncelleme:06.07.2020 17:39
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi.
MSB'den tanker uçak paylaşımı
MSB'den tanker uçak paylaşımı
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