Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı! Teknoloji meraklıları Bilişim Fuarı’nda buluşuyor

Yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin ele alındığı Kocaeli Bilişim Fuarı açıldı. Fuar 26 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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