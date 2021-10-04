İmam Hatip Lisesi öğrencisinden büyük başarı! İşte TEKNOFEST'te birinci olan proje

Bursa Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Konak'ın projesi TEKNOFEST'te birinci oldu. Konak'ın şimdiki hedefi ise temiz enerji üreten teknolojiler geliştirmek. Başarılı öğrenci ve öğretmeni A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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