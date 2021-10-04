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İmam Hatip Lisesi öğrencisinden büyük başarı! İşte TEKNOFEST'te birinci olan proje

A Haber
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Giriş: 04.10.2021 14:50
Bursa Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Konak'ın projesi TEKNOFEST'te birinci oldu. Konak'ın şimdiki hedefi ise temiz enerji üreten teknolojiler geliştirmek. Başarılı öğrenci ve öğretmeni A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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İşte TEKNOFEST’te birinci olan proje
İşte TEKNOFEST'te birinci olan proje
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