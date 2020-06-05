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İKA ve İHA'larda yeni dönem! | VİDEO

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Giriş: 05.06.2020 12:35
Güncelleme:05.06.2020 12:35
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Robotim Projesi hakkında müjdeli haberi duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı Demir, İKA ve İHA'ları yeni bir boyuta taşıyacak olan 'robot sürücülerin' kısa sürede hayata geçeceğini işaret etti.

Türk savunma sanayisi tarafından yürütülen Robotim Projesi ile insansız kara (İKA) ve hava (İHA) araçlarının etkinliği yeni teknolojilerle daha da artırılacak, operasyonel kabiliyetler üst düzeye çıkarılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, yapay zeka ve robotik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların katılımıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR DUYURDU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından müjdeli haberi verdi.

Demir yaptığı paylaşımda, "İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekât ortamına hazırlanıyoruz. #ROBOTİM Projesiyle yapay zekâ destekli insansız hava ve kara araçlarımızın sürü halinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği bir sistem oluşturacağız. Bu alanda yetkinliği bulunan firmaların oluşturduğu konsorsiyumla ocak ayında "Robotim-İşbirlikçi Robotlar (insansız hava ve kara araçları) ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer Ar-Ge Projesi" sözleşmesi imzalandı." ifadelerine yer verdi.

İKA VE İHA'LARA YETENEKLİ ROBOT SÜRÜCÜ

Projeyle, dağıtık yapay zeka destekli sürü algoritmalarının geliştirilmesi, yapay zeka destekli nesne ve dost-düşman unsur tespiti, sürü haberleşmesi altyapısı hazırlanması gibi sürü yeteneklerinin kazanılması hedefleniyor.

Ayrıca, İHA'ların hareket halindeki İKA'lara iniş yapabilmesi ve otonom şarj edilerek görevine devam etmesi, eş zamanlı konumlandırma ve haritalandırma ile kapalı ortamlarda dahi GPS bağımsız seyrüsefer ve güdüm yeteneği, yapay zeka destekli iş paylaşımı ile operasyonel kabiliyetlerin üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Robotim Projesi'nde, Polonom-SelviTech iş ortaklığı ana yüklenici, TÜBİTAK BİLGEM, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi alt yüklenici olarak yer alıyor.

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