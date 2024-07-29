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İHA Türkiye Şampiyonası Ankara’da başladı

İHA Türkiye Şampiyonası Ankara’da başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 10:05
Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası'nın Ankara etabı sıralama yarışları yapıldı. Şampiyonanın Ayaş Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen Ankara etabında 22 sporcu "zaman derecesi" elde etti.
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