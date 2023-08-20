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HAVELSAN'ın İHA ve İKA Karma Sürü Operasyon Merkezi! Türkiye'nin "dijital birliği" sahada…

AA
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Giriş: 20.08.2023 18:43
HAVELSAN'ın, insansız hava (İHA) ve kara araçlarının (İKA) sürü dronların birlikte görev yapabilmesine olanak sağlayan Karma Sürü Operasyon Merkezi'nin saha testi görüntülendi.
HAVELSAN’ın İHA-İKA merkezi
HAVELSAN'ın İHA-İKA merkezi
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