05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları EFES-2022 Tatbikatı'nda yerli ve milli savunma sanayi sistemleri sergilendi

EFES-2022 Tatbikatı'nda yerli ve milli savunma sanayi sistemleri sergilendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2022 18:26
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022’de yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2022, birleşik, müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor.

Tatbikat alanında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan sergi bölümünde, 42 firmanın standı yer alıyor. Stantlarda, yerli ve milli savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

Tatbikat, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin de katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yerli ve milli silahlar EFES-2022 Tatbikatı’nda
Yerli ve milli silahlar "EFES-2022 Tatbikatı'nda
Türk ’SİPER’inden büyük başarı
Türk 'SİPER'inden büyük başarı
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı!
Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı!
161. Filo her an göreve hazır!
161. Filo her an göreve hazır!
MiG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti
MiG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti
İşte milli savaş uçağının parçaları
İşte milli savaş uçağının parçaları
Dünya medyasının Google zaferi
Dünya medyasının Google zaferi
Instagram’dan tartışılacak karar! Sınırlama geliyor
Instagram'dan tartışılacak karar! Sınırlama geliyor
İHA’larımıza güç veren motor
İHA’larımıza güç veren motor
Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar
Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar
Güvenlik güçlerine çok sayıda CATS
Güvenlik güçlerine çok sayıda "CATS"
İnsan beynine çip takılacak!
İnsan beynine çip takılacak!
Daha Fazla Video Göster