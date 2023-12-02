Dijital telif yasası için komisyon harekete geçti: “Emeğin bir karşılığının olması lazım”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Amerika ve Avrupa Birliği (AB) üyelerde olduğu gibi Türkiye'de de bir "Dijital Telif Yasası" çıkması için harekete geçti. Komisyon şu anda tarafları dinliyor. Eğer bu yasa teklifi meclisten geçerse artık Google, Facebook gibi dijital mecralar içerik üreticilerine telif ücreti ödemek zorunda kalacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav; Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu bir adım attı. Aynı Amerika ve AB üyesi ülkelerde olduğu gibi bir yasa çıkarmak için yola koyuldu" ifadelerine yer verdi.